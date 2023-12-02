كوب 28: الإمارات تتعهد بتقديم تمويل جديد بقيمة 150 مليون دولار لحلول الأمن المائي في المجتمعات الضعيفة

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت بتقديم تمويل جديد بقيمة 150 مليون دولار لحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.

جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية لمؤتمر الأطراف "كوب 28 الإمارات" على منصة "إكس".

وفي سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة عن التزامها بمبلغ 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي.