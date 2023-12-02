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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كوب 28: الإمارات تتعهد بتقديم تمويل جديد بقيمة 150 مليون دولار لحلول الأمن المائي في المجتمعات الضعيفة

الإمارات
الإمارات
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 تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت بتقديم تمويل جديد بقيمة 150 مليون دولار لحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.
جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية لمؤتمر الأطراف "كوب 28 الإمارات" على منصة "إكس".
وفي سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة عن التزامها بمبلغ 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي.

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