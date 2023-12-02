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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يشارك في احتفالات الإمارات بمناسبة العيد الوطني الـ52

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الإمارات بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين.

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني، وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، واعتمد شعار "روح الاتحاد" ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني للدولة، وتعميمه ليكون شعاراً رسمياً لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة، واستمد تصميم الشعار من رؤية الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد: "إلى شعب الإمارات الكريم إلى سند الوطن وقوته إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يسهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن نحن محظوظون بكم".

وتابع: "تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاما بعد عام ونحن نمضي إلى الأمام يدًا بيد وقلبًا بقلب، وعزيمة لا تقف عند حد متمسكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة رافعين رؤيتنا إلى السماء، وكل عام والظن بكم جميعًا أجمل، الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات".

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد