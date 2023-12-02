«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يجدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

جدَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات وقرى في جنوب لبنان، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه استهدف الليلة الماضية خلية أطلقت قذائف نحو إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وكان حزب الله أعلن، بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، أنه هاجم مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال بعد انتهاء الهدنة في غزة، وأكد تحقيق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، في حين قتل 3 لبنانيين في قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة: "إن مقاتليه استهدفوا 4 مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مع تجدد التصعيد عبر الحدود بعد ساعات من انتهاء هُدنة غزة".