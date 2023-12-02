انطلاق مسيرات حاشدة من ساحة "الجمهورية" بباريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

انطلقت اليوم السبت مسيرات من ساحة "الجمهورية" بوسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في ظل استئناف إسرائيل القتال بعد انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.



ووافقت الشرطة في باريس على تنظيم التظاهرة في ساحة "الجمهورية"، بدعوة من عدة أحزاب وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني.



وتحت شعار "مسيرة من أجل السلام والعدالة"، بدأ المشاركون في المسيرة في التحرك رافعين الأعلام الفلسطينية ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة، ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في غزة.



كما احتشد عدد كبير من المتظاهرين، رافعين لافتات تطالب بوقف قصف قطاع غزة، ولافتات أخرى تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مثل "كلنا فلسطين" و"تحيا مقاومة الشعب الفلسطيني"، ومرددين هتافات "غزة غزة.. باريس معكم" و"تحيا تحيا فلسطين".



وبدأ المتظاهرون في التحرك مرددين هتافات داعمة للفلسطينيين مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"فلسطين حرة"، وهتافات أخرى تدين الدولة العبرية منها.



كما طالبوا برفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الانسانية للسكان المدنيين.



ودعت لهذه المسيرة عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية فرنسية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يتجه المتظاهرون نحو ساحة "الباستيل" بباريس وسط تواجد أمني على أن تنتهي الفعالية في السابعة مساء (بتوقيت باريس).