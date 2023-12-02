معلمة بالفيوم تحرر محضرًا ضد مدير مدرسة وأخصائية بالتعدي عليها وتمزيق ملابسها

إتهمت معلمة تدعى محاسن أبو القاسم معلم أول لغه عربيه بإحدي مدارس إدارة أبشواي التعليمية، بمحافظة الفيوم، مدير المدرسة التي تعمل بها، والأخصائية الإجتماعية بالمدرسة، بالتعدي عليها بالضرب، وتمزيق ملابسها، وإحداث إصابات وكدمات بجسدها، وعلى أثرها طلبت النجدة والتي انتقلت لمحل الواقعة وتحرر محضر في الشرطة ووجهت لهما الإتهامات السابقة .

وكشفت المعلمة في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أنها كانت متواجدة بالحصة الدراسية بالمدرسة يوم الاثنين الماضي، وفوجئت بجرس المدرسة لإعلان إنتهاء اليوم الدراسي، قبل إنتهاء المواعيد الرسمية لخروج التلاميذ وخروقهم قبل الثانية مساء وهو الوقت المقرر لإنتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة، ولم تنهِ الشرح في الجزء الخاص بالمنهج والمخصص له وجها الحصة، وتصادف الموقف مع وجود موجه أول بالمدرسة، فأبلغته بما حدث وقال لها أنه خطأ وأن الوقت المقرر لإنتهاء اليوم الدراسي هو الساعة الثانية ظهرا.

واستكملت المعلمة إلى سالفة الذكر في المحضر رقم 5444 إداري مركز شرطة أبشواي لسنة 2023 بأنه عقب إنتهاء حديثها مع الموجه توجهت إلى مكتب المدرسين بالمدرسة، وفوجئت بالأخصائية الإجتماعية تعنفها لأنها أبلغت الموجه بإنتهاء اليوم الدراسي قبل الموعد المحدد لذلك، وتطورت المشادة الكلامية بينهما وقامت الأخصائية الإجتماعية بضربها وتمزيق ملابسها وقام مدير المدرسه بالتعدي عليها بالضرب.

وأشارت المعلمة إلى أنها قامت بإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المدرسة وقامت بعمل محضر ضد مدير المدرسه والاخصائية الاجتماعية، التي خلال مسائلتها عن كواليس الواقعة، إتهامها بالتعدي عليها أمام الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي.

ولفت إلى أن المعلمة محررة المحضر بأنها مريضة كلي ومصابة بورم ولم يراعوا ذلك وحصلت على تقرير طبي بإصاباتها، وحصلت على إجازة لانها تأثرت نفسيا من الواقعه.

جدير بالذكر أن إدارة أبشواي التعليمية لم تقوم بالتحقيق في الواقعة حتي الآن، وجار تحقيقات النيابة التي تولت التحقيق وأمرت التحريات حول الواقعة وطروفها وملابساتها وكلفت وحدة مباحث أبشواي بأستدعاء المشكو في حقه للوقوف على حقيقة الواقعة.

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