الانتخابات الرئاسية.. القومي لحقوق الإنسان: اليوم الأول للتصويت بالخارج لم يشهد معوقات

تتابع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2023- 2024 التى بدأت أمس، وتتم على مدار ثلاثة أيام، حيث بدأت اللجان الانتخابية بفتح مقاراتها في تمام الساعة التاسعة صباحاً بسفارات مصر وقنصلياتها والبالغ عددها 137 سفارة وقنصلية مصرية فى 121 دولة حول العالم، وفقًا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 27 لسنة 2023 بشأنها، وتم بدء الإقتراع فى دولة نيوزلاندا ثم إستراليا واليابان وتلتها كافة اللجان الانتخابية بالخارج، على أن تختتم اللجان أعمال الإقتراع فى اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة مساءً .

أكد السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يعمل على متابعة الاستحقاق الدستوري في كافة الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدا بالصورة الحضاريةا لتي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم علي المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة بالدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين وبخاصة دول الخليج .

كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري وان المجلس في تعاون دائم مع الهيئةالوطنية للانتخابات.

وقال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الغرفة ، من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لضمان سريان عملية الإقتراع بإنتظام، دون تسجيل معوقات تعرقل سير العملية الإنتخابية، كذلك تم رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الإقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية.

وتأتي متابعة المجلس لهذا الإستحقاق الدستورى إستكمالاً للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق فى المشاركة فى الشأن العام وحق الإنتخاب والترشح.

ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الإنتخابية وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها ، وستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.