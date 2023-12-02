الرئيس الفرنسي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة الذي يتعرض مجددا للقصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس، أمس.

وقال ماكرون خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية ⁧الأمم المتحدة⁩ الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والمنعقدة بمدينة إكسبو دبي اليوم - "استئناف القتال في قطاع غزة، هي مسألة مثيرة للقلق تم تناولها في العديد من المناقشات".