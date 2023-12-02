وزيرة أمن الطاقة البريطانية تشدد على ضرورة دعم الحلفاء كـ"البرازيل" لتحقيق صافي صفر انبعاثات

شددت وزيرة أمن الطاقة البريطانية كلير كوتينيو اليوم السبت، على ضرورة دعم الحلفاء الدوليين كالبرازيل لتحقيق الطموحات المناخية المتمثلة في تحقيق صافي صفر انبعاثات.

وقالت وزيرة أمن الطاقة البريطانية، إن "المملكة المتحدة تعهدت بتقديم ما يصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في وقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون"، مشيرة إلى أن المساهمة في إزالة الغابات في منطقة الأمازون جعل بريطانيا من أكبر المساهمين في صندوق الأمازون.

وذكرت كوتينيو وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- أن "المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم في السعي إلى تحقيق صافي انبعاثات صفر، لذلك من المهم أن ندعم حلفائنا الدوليين مثل البرازيل في تحقيق طموحاتهم المناخية".

وأكدت أنه سيتم الشراكة مع البرازيل في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لتطوير أنواع الوقود البديلة مثل الهيدروجين وتطوير التقنيات الخضراء ودفع العمل العالمي لخفض الانبعاثات.

ومن المقرر أيضًا أن تؤيد المملكة المتحدة الطموح العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة النووية المدنية ثلاث مرات بين عامي 2020 و2050 جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحسين أمن الطاقة.

ووفقا للحكومة البريطانية، ستدعم بريطانيا المشاريع الخضراء بتمويل جديد يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني لتوسيع برنامج تسريع تمويل المناخ في المملكة المتحدة.

وأضافت أن الشراكات مع البرازيل أيضا تعمل على تسريع انتقال الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى التقنيات النظيفة وستساعد على خفض الانبعاثات الناجمة عن الصناعات الثقيلة ودعم تطوير تقنيات الهيدروجين والاستفادة من قوة كلا البلدين من خلال الجمع بين حزمة عالمية من المساعدات المالية والتقنية وغيرها من المساعدات المتخصصة.