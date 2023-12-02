سلطان الجابر: 123 دولة أبدت استعدادها لتوقيع "إعلان الإمارات للمناخ والصحة"

أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن 123 دولة أبدت استعدادها للتوقيع على "إعلان الإمارات للمناخ والصحة".

وقال: إن رئاسة المؤتمر أعدت "إعلان الإمارات للمناخ والصحة" بالشراكة مع مجموعة دول داعمة تشمل البرازيل ومصر وفيجي وألمانيا وكينيا ومالاوي وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى.

وأوضح أن الإعلان يسعى إلى تعزيز التعاون عبر القطاعات، وخفض الانبعاثات في قطاعات الصحة، وزيادة تمويل الأنشطة الصحية المتعلقة بالمناخ.

وأشار إلى أن "COP 28" يجمع ممولي الصحة العالمية وبنوك التنمية والحكومات والشركات والمؤسسات الخيرية.

وتابع: "حتى هذه اللحظة تلقينا 123 تعهداً من دول مستعدة للتوقيع على إعلان الصحة"، معتبراً أن هذا إنجاز كبير، ويمثل "قفزة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

وأكد أنه يواصل المشاركة وحض دول أخرى على التوقيع على هذا الإعلان، لافتاً إلى أن الدول التي لم توقع بالفعل أعطت إشارات مناسبة وردوداً إيجابية بأنها ستوقع قريباً.

وقال: "أعتقد أن من الواضح لجميع الأطراف المشاركة، سواء كانت قريبة من المسألة المطروحة أو بعيدة، أننا لا نحتاج إلى مزيد من الأدلة على كوارث المناخ، وأصبح هذا اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، لقد حان الوقت لكي يتحد العالم ويتحرك وينفذ".