تأييد حكم الإعدام على قاتل طفل وشريكه بالفيوم

أيدت الدائرة الخامسة بحكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح دياب، حكم الإعدام علي المتهم هاني أحمد “قاتل طفل وسرق التوك توك الخاص به وأيضا قيامه بقتل شريكه”، بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وجاء القرار بإجماع الآراء وكانت المحكمة حددت جلسة دور الانعقاد في الثاني من ديسمبر للنطق بالحكم .

كان المتهم اعترف أمام هيئة المحكمة بجريمته قائلا: “أنا معترف بقتل الطفل وايضا التخلص من شريكي” ، وسأله رئيس المحكمة ما سبب قتلك للطفل، فأجابه “بعد تعرف الطفل علي هويتي قمت بقتله خشية الابلاغ عنا”، وسأله ماسبب قتلك لشريكك، أجابه “بسبب خلافات مالية”.

وتعود الواقعة ليوم الأحد 23 يوليو الماضي، بحل لغز مقتل طفل يدعي "توفيق م" وسرقة التوك توك الخاص به، والذي عثر على جثته بعد تغيبه مذبوحا وملقى في شوال، في بحر الجعافرة بمركز إطسا.



وبعد تفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء الجريمة شخص يدعى هاني مقيم بقرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم، وأدلى المتهم بأقواله واعترافاته كاملة بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه وأنه طفل ويقود توكتوك ويمكنه الاستيلاء عليه لترهيبه لكنه مقاومة الطفل له جعلته يقدم على قتله.

وتبين أن المتهم استدرج المجني عليه لترهيبه وسرقة التوكتوك، إلا أنه خلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يقوم بقتله وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.



واعترف بقتل شريكه في العمل وبرر جريمته بسبب وجود خلافات مالية على ثمن قطع أثرية، زعم العثور عليها خلال التنقيب عن الآثار في شارع العامود بمدينة الفيوم، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.