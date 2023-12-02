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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل المحاضرة الأخيرة لـ"كولر" مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

الاهلي
الاهلي
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عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع للاعبي الفريق منذ قليل قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب بنيامين مكابا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وشرح المدير الفني خلال المحاضرة التي انتهت منذ قليل خطة اللعب وراجع عددا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.
وتغادر بعثة الأهلي فندق الاقامة بعد قليل في طريقها غلى ملعب “بنيامين مكابا” الذي يستضيف مباراة الأهلي يوانج افريكانز التنزاني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا بدنيا خفيفا في الحادية عشرة صباحا، بفندق الأقامة في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمباراة.

السويسري مارسيل كولر مواجهة فريق يانج أفريكانز النادي الاهلي دوري أبطال أفريقيا