التنسيقية ترصد إدلاء المصريين في المجر بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

رصدت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد الأسر المصرية من أبناء الجالية في العاصمة المجرية "بودابيست"، على مقر السفارة المصرية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

وحرص المصريون على التقاط الصور التذكارية خلال قيامهم بالتصويت، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب على الجميع القيام به.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

