المركز القومي للترجمة يطلق الإصدار الثاني من سلسلة "أصحاب الهمم"

أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الإصدار الثاني ضمن سلسلة "أصحاب الهمم " والذي يأتي بعنوان "المتفرد:رؤية مختلفة للتوحد" من تأليف باري.م.بريزانت و توم فيلدز ماير ومن ترجمة زكريا القاضي و فكري محمد العتر

‎يعرف التوحد أو طيف التوحد عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للاَخرين و التعامل معهم على المستوى الاجتماعي مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل و التواصل الاجتماعي كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة و متكررة من السلوك

‎بحسب المؤلف الدكتور باري.م.برايزنت و الذي يعد واحدا من أبرز الرواد في العالم فيما يتعلق بالتوحد،أن هذا الكتاب يبدأ بتغيير الأسلوب او الطريقة التي نفهم بها التوحد ،و يضيف "كنت شاهد عيان على الظاهرة نفسها :يأتي الوالدان و قد أدركا أن طفلهما مختلف اختلاقًا جذريًا عن الأطفال الاَخرين ،من حيث ان سلوكياته تتجاوز حدود الفهم و المعقولية ،إنهما يصبحان على يقين من الأدوات و الدوافع الفطرية الداخلية التي تجهزا بها لرعاية أي طفل اَخر لن تجدي نفعاً مع طفل لديه توحد ونتيجة لتأثرهما باراء اختصاصين من قبل فانهما -أي الوالدين -يريان ان هناك سلوكيات متوحدين غير مرغوبة و بيداَن في بلورة هدفهم حول استبعاد هذه السلوكيات بطريقة أو بأخرى و إصلاح سلوكيات الطفل

‎و توصلت إلى الاعتقاد بان هذا فهم قاصر و منحى أبعد ما يكون عن الصواب وفيما يلي إليكم رسالتي المحورية :إن سلوك الأشخاص المصابين بالتوحد ليس عشوائيا أو منحرفًا أو غريبًا كما يطلق عليه العديد من الاختصاصين منذ عقود مضت

‎إن التوحد ليس مرضًا ،إنه أسلوب مختلف لتكون إنسانًا ،إن الأطفال ذوي التوحد ليسوا مرضَى ،بل انهم يواصلون ارتقائهم عبر مراحل ارتقائية متتابعة ،بالشكل و الطريقة التي ننمو بها جميعًا و نرتقي و لكي نساعدهم فاننا لسنا بحاجة إلى تغييرهم و إصلاحهم –كما نفترض-و إنما بحاجة لان نعمل على فهمهم و من ثم تغيير ما نقوم به بمقتضى هذا الفهم

‎ويستطرد:"اَمل أن يفتح هذا الكتاب عينيك وأذنيك وقلبك.اّمل أن ألتقط وأشارك الروح الفريدة للعديد من الأطفال و المراهقين و الراشدين المصابين بالتوحد الذي عرفتهم،حماسهم و إحساسهم بالدهشة وصدقهم وبراءتهم .سوف أصف أيضًا العقبات العديدة التي رأيت هؤلاء الأفراد وعائلاتهم يتغلبون عليها

‎و أتمنى أن تكون قادرًا على التعلم مما تعلمته على الرغم من التحديات التي قد تواجهها بصفتك أحد الوالدين أو فردًا من أفراد العائلة أو معلمًا أو احد الأشخاص العديدين الذين يساعدون الأفراد المصابين بطيف التوحد،اَمل أن يؤدي فهم معنى أن تكون إنسانًا فريدًا إلى جعل تجربتك مع هؤلاء الأشخاص

‎المميزين أعمق،وأكثر روعة و أكثر بهجة

‎مؤلف الكتاب،الدكتور باري.م.بريزانت ،حاصل على الدكتوراة في الكفاءة العلاجية و علم أمراض اللغة المنطوقة و هو يعد واحدًا من أبرز الرواد في العالم فيما يتصل بالتوحدوقد تلقى العديد من التكريمات ،منها،تكريم من النقابة الأمريكية للتحدث و اللغة المسموعة و جائزة علم الأعصاب النمطي الخاصة بمتلازمة اَسبرجر العالمية و الأقليمية

‎المؤلف المشارك توم فيلدز-ماير شارك في تاليف كتب عديدة ،كما أنه يكتب مقالات لمجلة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت وصحيفة لوس انجلوس تايم.

‎المترجم الدكتور زكريا القاضي ،خبير مركز

‎تطوير المناهج ورئيس قسم إعداد المواد التعليمية ،المحاضر التربوي باليونسيف ووزارة التربية و التعليم ومؤلف الكتب الثقافية و اللغوية والمدرسية ،مدير النشر سابقا بكل من الدار الدولية للطبع و النشر،الدار المصرية اللبنانية ومدير النشر الحالي لدار العالم العربي

‎المترجم الدكتور فكري محمد العتر ،أستاذ علم النفس بكلية الاّداب جامعة القاهرة ،مدير مركز جامعة القاهرة للدعم النفسي و إعادة بناء الذات ،له عدة مؤلفات وترجمات في تخصص علم النفس الارتقائي وتاريخ علم النفس و من أبرزها كتاب :مقدمة في علم النفس النقدي الصادر عن المركز القومي للترجمة