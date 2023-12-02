هانيا الحمامي تتأهل إلى نهائي هونج كونج للإسكواش

تأهلت هانيا الحمامي، إلى نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش بعد الفوز على البلجيكية نيللى جيليس بنتيجة 3-0 ، في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة .

جاءت نتيجة الأشواط المباراة كالتالي: 11-5، 11-5، 11-1، وضربت هانيا موعدًا مع الأمريكية أماندا صبحي في المباراة النهائية، و التى تأهلت إلى النهائي بعد الفوز على نور الشربيني بنتيجة 3-0.

كما تأهل علي فرج إلى نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه مصطفى عسل في مباراة نصف النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-9، 11-8 .