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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هانيا الحمامي تتأهل إلى نهائي هونج كونج للإسكواش

هاني الحمامي
هاني الحمامي
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تأهلت هانيا الحمامي، إلى نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش بعد الفوز على البلجيكية نيللى جيليس بنتيجة 3-0 ، في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة .

جاءت نتيجة الأشواط المباراة كالتالي: 11-5، 11-5، 11-1، وضربت هانيا موعدًا مع  الأمريكية أماندا صبحي في المباراة النهائية، و التى تأهلت إلى النهائي بعد الفوز على نور الشربيني بنتيجة 3-0.

كما تأهل علي فرج إلى نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه مصطفى عسل في مباراة نصف النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-9، 11-8 .

هاني الحمامي الاسكواش علي فرج