أبرزهم راعي الكنيسة الأرثوذكسية.. توافد المصريين على لجان الانتخابات الرئاسية في رومانيا

رصدت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد أبناء الجالية المصرية، لليوم الثاني على مقر السفارة المصرية في رومانيا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتصدر القمص مينا تكلا راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "مارمينا" برومانيا طابور الناخبين، حيث حرص على الإدلاء بصوته الانتخابي، والتقاط صورة مع المسئولين في السفارة المصرية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

