وزارة الشباب تنظم جلسة حول أثر COP27 على دعم الجهود الوطنية بقمة المناخ بدبي

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة بعنوان "COP27 كمحفز للجهود الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي" والتي عقدت بجناح مصر بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ COP28 المقام بإكسبو دبي.

شارك في الجلسة أعضاء الوفد التفاوضي المصري الشباب وهم حسام امام، لوجين رموزي، حسام إمام وأدار الجلسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة، والذي افتتح الجلسة باستعراض إنجازات الدولة المصرية علي المستوي المحلي في دعم وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم والتي انتهت إلي المشاركة الأولي الغير مسبوقة لمفاوضين شباب في الوفد الرسمي المصري بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في الفترة من 30 نوفمبر الي 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي.

وقال حسام إمام عضو الوفد أن الدولة المصرية خلال العام الأخير خطت خطوات واسعة في وقت قياسي في ريادة العمل المناخي بالرغم من أن المدي الزمني قليل، لكن أصبح لمصر ثقل سياسي كبير في هذا الملف علي المستوي العالمي، انطلاقًا من جهودها المحلية لدعم وصقل قدرات الشباب علي المستوي الوطني، فانعكس ذلك علي تميز الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وكذلك علي الإنجاز الكبير في استضافة COY17 وتنظيم مؤتمر المناخ المحلي الأكبر علي الاطلاق LCOY والمعتمد من دائرة الشباب بالاتفاقية.

ومن جانبها، قالت سلمي -20 عام - أن تجربتها الفريدة مع وزارة الشباب والرياضة التي بدأت بالتطوع في معرض الكتاب، ثم انتقلت للعمل بالوحدة التنفيذية لبرامج الشباب بقمة المناخ COP27، ثم الالتحاق باللجنة الوطنية للشباب والمناخ كانت خطوات عديدة في مدي زمني قصير، لكن خلال هذه الفترة اكتسبت من الخبرات المحلية والدولية ما جعلها اليوم مؤهلة لأن تمثل أصوات الشباب المصري في أهم محفل سياسي في العالم.

وقالت لوجين -18 عام- أنها خلال العام الماضي استطاعت الوصول الي عدد كبير من المصادر والإطلاع علي الكثير من المعلومات وبناء علاقات قوية مع اقرانها من دول العالم، فكانت استضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 فرصة ذهبية لأبناء جيلها للانطلاق في مجالات العمل المناخي، ومن ثم كانت فرصة لقاءها بوزير الشباب والرياضة بمؤتمر المناخ COP27 والذي شجعها ودعمه، ومن ثم القاءها كلمة الأجيال المستقبلية أمام سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

واختتم مصطفي عز العرب الجلسة بتوجيه الشكر لكافة الشركاء المحليين والدوليين وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية والبيئة، لهذا الدعم الغير مسبوق لتمكين الشباب ودعم تواجدهم في كافة المحافل الدولية، حيث أن الشراكات البناءة توفر أفق جديدة للتطوير والعمل الجاد والبناء لأجل مستقبل أفضل.

وفي السياق ذاته، التقي أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ من المفاوضين الشباب السيد/ كيفين فري الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية «شباب بلد» المعروفة باسم «Generation Unlimited»، وذلك بعد ساعات من زيارته لمصر لمتابعة التطور الجاري فيما يخص المبادرة علي المستوي الوطني.

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية.

وتعد اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حيث تهدف لدعم الشباب في الاستماع الي أصواتهم في قضايا المناخ وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، وتعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.