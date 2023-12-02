غدًا.. الأولمبياد الخاص يحتفل باليوم الدولي لذوي الإعاقة بالجامعة الأمريكية

تشهد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة غدا الأحد، احتفالية الأولمبياد الخاص المصري باليوم الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة بالتزامن مع اعلان مصر مركز للتميز في مبادرة المدارس الابطال الموحدة للاولمبياد الخاص والتي يرعاها سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية حاكم أبوظبي.

وأكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي علي أن مبادرة المدارس الابطال الموحدة للاولمبياد الخاص تعمل علي تعزيز المجتمعات الشاملة وتمكين الطلاب من لاعبي الاولمبياد الخاص وغير المعاقين من خلال التأثير العميق الذي يمكن تحقيقه عندما تتحد المنظمات والأفراد من أجل قضية مشتركة معا ليمهدون الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وشمولا في التعليم من خلال الرياضة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرة تلتزم بتعزيز بيئات التعلم الشاملة وتعزيز الوحدة بين الطلاب من ابطال لاعبي الاولمبياد الخاص وغير المعاقين لتعزيز ثقافة الاحترام والقبول والشمول داخل المدارس ، وتواصل مبادرة مدارس الابطال الموحدة للأولمبياد الخاص معالجة هذه الحواجز وجها لوجه من خلال نهج مبتكر وشامل للتعليم، مع مهمة كسر الحواجز وخلق عالم أكثر شمولا من خلال التعليم والرياضة معا .

وعبر الدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص المصري عن سعادته باعلان ان مصر اصبحت مركزا للتميز في هذه المبادرة الكبيرة ، مشيرا إلى أن هذا يأتي للجهود الكبيرة التي بذلها برنامج الاولمبياد الخاص المصري منذ اعلان انطلاق المبادرة في عام ٢٠٢٠ في ست دول وهي الأرجنتين والهند وباكستان ورومانيا ورواندا بالاضافة الي مصر عقب الالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص التي استضافتها مدينة ابوظبي الاماراتيه في عام ٢٠١٩ .

وأضاف تهامي أن الأولمبياد الخاص المصري سعي منذ انطلاق المبادرة في مصر من التوسع في تطبيقها في أفرع الاولمبياد الخاص بمحافظات مصر المختلفة في عدد كثير من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ، مقدما التحية لكل شركاء النجاح في هذا الانجاز الكبير وان هذا نتاج العمل المشترك ويد العون لخدمة ابطال الاولمبياد الخاص من خلال توفير بيئة دامجة واكثر شمولا لهم ولغيرهم .

وعن احتفالية يوم ٣ ديسمبر وهو اليوم المخصص للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة فمن المقرر ان تقام الاحتفالية غدا بمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وطلاب الجامعة الامريكية بالقاهرة وسينضم اليهم المشاركون في مؤتمري الاقليمي للشباب القادة واللاعبين القادة للاولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي يعقد بالقاهرة خلال تلك الفترة.