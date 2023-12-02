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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ميريهان حسين للمطربة مى فاروق "هسميكى صوت مصر"

ميريهان حسين
ميريهان حسين
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نشرت الفنانة ميريهان حسين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة تجمعها بالمطربة مى فاروق بعد حفلها الاخير بالمملكة العربية السعودية.

وعلقت ميريهان على الصورة "أنا وحبيبة قلبى، عظيمة الصوت والإحساس المحترمة الراقية مى فاروق، فخورة بيكى إنك نجمه من بلدى، موهبة مصريه وسلطانة فى الطرب".

وتابعت "بتفرج عليكى وانا منبهره وبسقف وبقوم اقف احترامًا لصوتك الفخم العظيم، حقيقى متعتينا فى ليلة روائع السنباطى، وابهرتينا ربنا يحميكى ويارب دائمًا ناجحة لانك تستحقى كل التقدير، يا صاحبة الصوت النادر، وانا هسميكى صوت مصر ".

يشار أن الفنانة مى فاروق شاركت ضمن حفل ليلة روائع السنباطى، بالمملكة العربية السعودية، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وغنت مى فاروق باقة من أفضل الاغانى التى تفاعل معها الجمهور.

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين تستعد بالتحضيرات لمسلسل "الذنب" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، درة، ميريهان حسين، بسنت شوقى، والإخراج رضا عبد الرازق.

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IMG_20231202_140754
IMG_20231202_140734
IMG_20231202_140734
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