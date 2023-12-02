"ربنا يوقف الجنون ده".. ساويرس ينتقد الصمت الدولي جراء العدوان على غزة

علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، منذ قليل، على منشور لوزير السياحة المصري الأسبق، منير فخري عبدالنور، ينتقد فيه عدم تحرك المجتمع الدولي، لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال منير فخري عبدالنور في منشور عبر حسابه الرسمي عل منصة "إكس"، تويتر سابقا حول غزة: "رؤساء دول وأمين عام الأمم المتحدة ومؤسسات دولية وهيئات مجتمع مدني وجمعيات حقوق إنسان، كلهم يعبرون عن أسفهم لاستئناف المذبحة في غزة".

وأضاف عبدالنور: "هل هذا هو أقصى ما يمكن عمله في مواجهة هذه المأساة؟ هي إسرائيل مالهاش كبير في العالم ده؟".

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس"، ردا على منشور فخري عبدالنور: "للأسف ملهاش.. لكن لينا ربنا يوقف الجنون ده... ويهدى النفوس لحل عادل".

وكانت قد اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطينيًا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المفقودين أكثر من 6500 مفقود تحت الأنقاض بينما الجرحى أكثر من 37 ألفا وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة.