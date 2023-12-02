معتدل الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية الغربية وحارعلي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد.. وامطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى 16 درجة.