اختتام فعاليات المعسكر التدريبي لبرنامج تمكين الفتاة بمركز شباب أبو رديس

اختتمت اليوم السبت فاعليات المعسكر التدريبي لبرنامج تمكين الفتاة “الرياضة من أجل التنمية”، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب ابورديس في محافظة جوب سيناء .

شمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر وكيفيه تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد

هدف المشروع إلى نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الاناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع .

بدعم من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و ومتابعة أحمد مسعد وكيل المديرية .

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