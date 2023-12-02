الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سوار الغيني

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني المقرر له غدا الأحد، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مرانه الختامي اليوم السبت استعدادا لمواجهة سوار الغينى في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد.. وحقق الزمالك، فوزا بهدف في لقاء الجولة الأولى، أمام نظيره أبو سليم الليبي.

وفاز الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاوربعاء الماضي، باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.