تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 624 شاحنة و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 442 شاحنة و78 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 182 شاحنة و4 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و245 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.

