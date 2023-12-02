30 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب بنسبة 1 % خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي وسجلت مستوى تاريخي جديد وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى مستويات قياسية، بينما شهد الذهب المحلي تغيرات عديدة خلال تداولات الأسبوع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2800 جنيه للجرام أعلى بمقدار 5 جنيهات عن سعر اغلاق الأمس 2795 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2800 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 1% ليربح 30 جنيه للجرام حيث أغلق عند المستوى 2795 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2765 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2830 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع ليسجل أدنى مستوى عند 2745 جنيه للجرام.

تسجيل الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى تاريخي جاء بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية التي سجلت مستويات قياسية، هذا بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الذي استقر بداية الأسبوع عند أعلى مستوياته.

توقعات أسعار الذهب

اختتم الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته منذ 7 أشهر، وذلك بعد أن أغلق تداولات شهر نوفمبر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بشرط وجود الحافز المناسب وإلا قد يلجأ الذهب إلى الهبوط التصحيحي.



أما عن السعر المحلي للذهب :

الذهب المحلي قد يلجأ إلى التذبذب حول المستوى 2800 جنيه للجرام خلال الفترة الحالية في انتظار تطورات حركة سعر الأونصة في السوق العالمي أو تطورات حركة سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

القمة التي سجلها الذهب عند 2830 جنيه للجرام تظل هي الحد العلوي لمنطقة التذبذب واختراقها لأعلى يفتح الباب للمستوى 1850 ومن بعده 2900 جنيه للجرام، بينما المستوى 2750 جنيه للجرام هو الحد السفلي لمنطقة التذبذب وكسره لأسفل يؤدي إلى منطقة 2730 – 2700 جنيه للجرام.

هذا وقد انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم أمس لتسجل أدنى مستوى منذ 3 شهور عند 4.197% بعد أن انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 6.2% وخلال شهر نوفمبر المنتهي انخفضت بنسبة 12.3%.

انخفاض مستويات الدولار والتراجع الكبير في العائد على السندات الحكومية الأمريكية تعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية معهم في ظل تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد استثماري