سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا فى أعمال السرقة بالتجمع ومدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على تشكيلين عصابيين تخصصا فى أعمال السرقة بالتجمع ومدينة نصر.

تعود البداية عندما تم ضبط (6 أشخاص لـ "5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (2) بكرة سلك كهرباء ضغط عالى من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبيعها لـ3 عملاء "سيىء النية – لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم، وتم العثور على المسروقات لديهم .

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامة بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق".. وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين").

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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