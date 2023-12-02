نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق بنطاق احياء المنطقة الجنوبية حيث تفقدت أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة طبقا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وحرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الاطمئنان على سير أعمال إزالة التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة.

وخلال متابعتها الدورية اشرفت نائب محافظ القاهرة على ازالة عدد من الشون بسوق الساحل بمنطقة اثر النبي لتدخل الاعمال حيز التنفيذ الفعلي على ارض الواقع على مدار الاسبوع الماضي بعد عقد عدة لقاءات مع التجار والمنتفعين ضمن أعمال المشروع المتكامل لتطوير الكورنيش وإنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة للتباحث في شؤون أعمال التطوير والحصر، والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجاري بها التطوير وتنفيذ كوبري جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة.

الجدير بالذكر نجاح فرق العمل بالمنطقة الجنوبية من بذل الجهود لازالة تعارضات امتداد المحور الجديد والتي شملت ازالة بنزينة ومبنى البريد والمرافق ومبنى رئاسة حي دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وازالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين وازالة التعارضات بسوق الساحل وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية مع التجار بمنطقة أثر النبي بنطاق الحي، في لقاء مفتوح للتباحث في أمور اعمال التطوير والاستعداد للمرحله القادمه بعد التطوير.

رافق نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء مهندس / ايمن السعيد رئيس حي مصرالقديمه، ولفيف من مسئولي الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.