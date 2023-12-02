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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحباط محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى الدرب الأحمر

أرشيفيه
أرشيفيه
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ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الدرب الأحمر.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان، مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب).

 وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما زتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وتولت النيابة العامة التحقيق.

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