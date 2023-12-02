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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بموسكو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024
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بدأت اللجنة الانتخابية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اليوم الثاني من استقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت السفارة أبوابها لاستقبال المصوتين.

ويُنتظر أن يكون توافد المصوتين كبيرا اليوم السبت، نظرا لأنه أول أيام العطلة الأسبوعية.

وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في موسكو قد شهد إقبالا جيدا نسبيا برغم أن يوم الجمعة هو يوم عمل ودراسة. 

وأعرب المصوتون من أبناء الجالية المصرية في روسيا عن أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني من أجل استمرار استقرار الوطن وتطوره.

الانتخابات الرئاسية السفارة المصرية بموسكو