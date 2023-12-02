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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر بالدنمارك: أعداد الناخبين فاقت كل التوقعات

السفير المصري في
السفير المصري في الدنمارك كريم شريف
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أشاد السفير المصري في الدنمارك كريم شريف، بسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية، في الدنمارك، شهدت إقبالا كبيرا.

وأضاف السفير المصري خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن هناك إقبالا من المصريين رغم برودة الطقس، وأن السفارة وفرت لهم كل التيسيرات، للإدلاء بصوتهم، مشيرا إلى أن عدد المصريين المشاركين في التصويت للانتخابات الرئاسية فاق التوقعات، رغم أن الطقس كان سالب 4 تحت الصفر إلا أن المصريين أصروا على الاصطفاف في طوابير للإدلاء بأصواتهم.وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

السفير المصري في الدنمارك انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المصرية 2024