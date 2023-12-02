في اليوم الوطني الإماراتي الـ52.. أبناء زايد يواصلون مسيرة التنمية والتقدم والترابط.. إنجازات اقتصادية وسياسية وثقافية وتجارية أصبحت عنوان البلاد.. وخطط تنموية للمستقبل

تحتفل اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر من كل عام، دولة الإمارات، بذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ 52، وهو اليوم الذي يوثق ذكرى اتحاد الإمارات وإعلان قيام الدولة في 2 ديسمبر عم 1971، والذي أصبح من أهم المناسبات الوطنية في البلد العربي الشقيق، ويتم تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و3 ديسمبر.

شعار الاحتفال 2023

وقع الاختيار على شعار "روح الاتحاد" ليصبح الشعار الرسمي للاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي هذا العام، وتم اعتماده ليكون شعارا رسميا لكل الفعاليات في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وظهرت بصمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بشكل واضح في تصميم الشعار النابع من رؤيته، كما عكس الشعار الصورة التاريخية للآباء المؤسسين عند إعلان قيام الدولة في 2 ديسمبر 1971.

أوضحت التقارير الإماراتية، أن احتفالية العيد الوطني الـ 52، تكتسب هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع فعاليات cop28، التي تستضيفها دبى بمشاركة 200 دولة و500 ألف شخص من أنحاء العالم.

بداية الاحتفال

تعود فكرة اتحاد الإمارات، على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي كان قبل توليه منصب رئيس الإمارات يتولى حكم إمارة أبوظبي منذ 6 أغسطس 1966، وخلال تلك الفترة عمل على التحرك لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل المتصالح، بهدف أن يكون الاتحاد نواة للوحدة العربية، وحماية الساحل والثروة النفطية المتوقعة فيه من مطامع الدول، فدعا حكام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى، بالإضافة إلى البحرين وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.

وفي فبراير 1968، تمت الخطوة الأولى في لتحقيق الاتحاد بعقد أول اجتماع وحدوي بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وذلك في منطقة السمحة الواقعة بين أبوظبي ودبي، ثم اجتمع حكام الإمارات المتصالحة في دبي بدعوة من الشيخين خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير، واتفق المجتمعون على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

وفي 18 يوليو 1971، كان الإعلان التاريخي للاتحاد، عندما قرر حكام ست إمارات وهي: «أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة»، تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل أعلن المؤسسون في 2 ديسمبر 1971م رسميًا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.

وجاء نص الاتحاد في اجتماع حكام الإمارات بـ«يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلنًا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءًا من الوطن العربي الكبير»، ثم في 10 فبراير 1972، انضمت لها رأس الخيمة فأصبح الاتحاد متكاملًا ويضم الإمارات السبع.

إنجازات من الإحصائيات الرسمية

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق سلسلة من الإنجازات المختلفة على مدار السنوات الماضية، وتواصل تحقيق المزيد على مدار السنوات القادمة، من أجل ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم للعيش والعمل، على إثر اهتمامها بكافة مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والفضاء وحقوق الإنسان، بجانب احترامها لتراثها وتقاليدها، ومنذ تأسيس الاتحاد رسميا وحتى الوقت الحالي نجحت الدولة في أن تصبح عضوا في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم، واستضافت «إكسبو 2020 دبي»، ومبنى متحف دبي المستقبل الأيقونة الهندسية التي تتحدى قواعد الهندسة.

كما نجحت الإمارات في تحقيق نمو في تجارتها غير النفطية بنسبة 17% لتصل إلى 2.2 تريليون درهم في ظل التراجع العالمي، كما نجحت في استقبال 25 مليون سائح، وتتصدر 186 مؤشرًا عالميًا، و430 مؤشرًا إقليميًا، ولديها أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، وهي الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال.