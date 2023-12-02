"مصر أكتوبر" ينظم مؤتمرا من ذوي الهمم لدعم ترشيح السيسى لولاية جديدة في الإسكندرية

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا جماهيريا حاشدًا تحت عنوان "لست وحدك"، في مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، من ذوي القدرات الخاصة، بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، المخصص 3 ديسمبر من كل عام.

وشارك في المؤتمر الجماهيري، عدد من ممثلي لرؤساء الأحزاب المصرية، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأسر الأطفال من ذوي الهمم، وسط مشاركة 1500 مواطنا.

بدأ المؤتمر الجماهيري، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعد ذلك قدم طلاب وطالبات من ذوي الهمم الموهوبين مجموعة من الفقرات الاستعراضية والترفيهية والغنائية الوطنية، ثم تم عرض فيلم تسجيلي متضمنا الإشارة إلى ما حققته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من انتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم ودمجهم في المجتمع.

وأعرب المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، عن سعادته بذلك الاحتفال بذوي الهمم بالتزامن مع دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مقدمًا الشكر لكل المشاركين في المؤتمر الجماهيري الحاشد داخل محافظة الإسكندرية.

قال "حلمى"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري، إن أكثر الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسية المقبلة، من ذوي القدرات المحدودة وأهالي ذوي الهمم، وذلك بعد أن وضع الرئيس السيسي ملف خدماتهم على رأس أولويات الدولة لتحسين حياتهم ومنحهم امتيازات عديدة في كافة المجالات، ودمجهم بالمجتمع، وعزز هذه المكتسبات بتشريعات برلمانية لحماية حقوقهم بقوة القانون.

وأضاف الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتم بوضع ذوي الهمم على رأس أولوياته، لافتا أنه أعاد إليهم الاعتبار من خلال التمكين والمساواة فى الحقوق واستجاب لآمالهم وعزز مكتسباتهم بالتشريع والإجراءات التنفيذية، ودعمهم في كل المحافل والمناسبات، وكانت اللفتة الأبرز عندما أعلن عام كامل لهم.

وتابع المهندس أحمد حلمي، أن أيام الانتخابات الرئاسية ستكون أيام رد الجميل بالاصطفاف على صناديق الانتخابات لاستكمال مسيرة دعم أبنائنا من ذوي الهمم، من أجل المزيد من المكتسبات والتشريعات والخدمات، لذوي الهمم وأصحاب القدرات المحدودة لهم ولأسرهم، ولذلك علينا جميعا التكاتف من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول لصناديق الانتخابات من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا ومستقبل بلادنا.