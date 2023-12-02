أوكرانيا تعلن حصاد نحو 77 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، اليوم السبت، أن المزارعين الأوكرانيين تمكنوا من حصاد ما يقرب من 77 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية من 10،4 مليون هكتار في خمس مناطق رئيسية في البلاد.

وذكرت الوزارة في تقرير نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "أنه اعتبارًا من اليوم الأخير من فصل الخريف، حصد المزارعون الأوكرانيون ما يقرب من 77 مليون طن من المحاصيل الجديدة منها 56.3 مليون طن من الحبوب و20.7 مليون طن من البذور الزيتية. وقد أكملت خمس مناطق في أوكرانيا الحصاد بالفعل. هؤلاء هم مزارعو فينيتسا وكييف وأوديسا وزابوروجيا وميكولايف".

وأضاف التقرير أنه تم حصاد الحبوب والبقوليات على مساحة 10.4 مليون هكتار بإنتاجية قدرها 54.3 سنتًا للهكتار الواحد (ج/هكتار) وتم دراس أكبر كمية من الذرة حوالي 26.8 مليون طن من 3.4 مليون هكتار بإنتاجية قدرها 75.8 سنت/هكتار.

كما تم حصاد القمح بكمية 22.5 مليون طن من 4.7 مليون هكتار بإنتاجية 47.9 سنت/هك. كما تم حصاد 5.9 مليون طن من الشعير من 1.5 مليون هكتار بإنتاجية 39.3 ج/هك. وتم حصاد 399.500 طن من البازلاء من 154.400 هكتار بإنتاجية 25.9 سنت/هك، تم حصاد نبات الحنطة السوداء بكمية 207.400 طن من 139.700 هكتار بإنتاجية 14.8 سنت/هك وحصاد 180 ألف طن من الدخن من 79500 هكتار بإنتاجية 22.6 سنت/هكتار.

وبحسب التقرير، تمكن المزارعون من حصاد الحبوب والبقول الأخرى على مساحة 340100 هكتار؛ مما أدى إلى إنتاج مليون طن، مشيرا إلى أن منطقة فينيتسا تعد الرائدة في حصاد الحبوب، حيث تم حصاد أكثر من 5 ملايين طن من الحبوب، وفي منطقتي بولتافا وتشيركاسي، حصد المزارعون 4 ملايين طن من الحبوب لكل منهما.

وتم حصاد البذور الزيتية على مساحة 8.2 مليون هكتار وحصاد بذور عباد الشمس بكمية 11.9 مليون طن من 5 مليون هكتار بإنتاجية 23.8 سنت/هك وحصاد فول الصويا بمعدل 4.8 مليون طن من 1.8 مليون هكتار بإنتاجية قدرها 26.5 سنتمتر/هكتار وحصاد بذور اللفت بكمية 4 مليون طن من 1.4 مليون هكتار بإنتاجية 28.7 سنت/هك.