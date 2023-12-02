"Past Lives" يتوج بجائزة مهرجان جوثام السينمائي

توج فيلم الدراما الأمريكي “Past Lives” سيلين سونج، بجائزة أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز مهرجان جوثام السينمائي للأفلام المستقلة، والذي يقام سنويًا بمدينة نيويورك.

وخلال الحفل، فاز فيلم الدراما الفرنسي “Anatomy of a Fall” للمخرجة جوسيتن ترييه، بجائزتي أفضل فيلم دولي وأفضل سيناريو. وسبق وتوج الفيلم بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي هذا العام. فيما فاز فيلم “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

تدور أحداث فيلم “Past Lives” حول نورا وهاي سونج الصديقان المقربان منذ طفولتهما، اللذين يجتمعان بعد أكثر من 20 عامًا من جديد ويجدان أنفسهما خلال أسبوع مصيري يواجهان خلاله مفاهيم الحب والقدر.

وتُقدم جوائز جوثام سنويًا لصانعي الأفلام المستقلة في حفل يقام في مدينة نيويورك. ويعود أصل التسمية إلى الكاتب الأمريكي الشهير واشنطن إيرفينج، الذي أطلق على المدينة اسم "جوثام"، في عدد من مجلة “Salmagundi”.