نتائج مشاهدات مشاريع نوادي المسرح في موسمها الجديد

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الموسم المسرحي الجديد لنوادي المسرح لعام 2023 /2024، حيث بدأت مناقشة مشاريع فرق الأقاليم بجميع فروع قصور الثقافة التابعة لها بمختلف المحافظات.

وقد أعلنت اللجنة العليا للموسم المسرحي المكونة من الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة، وسمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والفنان شاذلى فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح، المخرج محمد الطايع/ مدير نوادي المسرح نتائج مشاهدات نوادي المسرح

وجاءت نتائج مشاهدات النوادي للعام الجديد التي استمرت حتى 22 من نوفمبر الماضي كالتالي