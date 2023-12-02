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السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

نتائج مشاهدات مشاريع نوادي المسرح في موسمها الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الموسم المسرحي الجديد  لنوادي المسرح لعام 2023 /2024، حيث بدأت مناقشة مشاريع فرق الأقاليم بجميع فروع قصور الثقافة التابعة لها بمختلف المحافظات.

وقد أعلنت اللجنة العليا للموسم المسرحي المكونة من الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة، وسمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والفنان شاذلى فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح، المخرج محمد الطايع/ مدير نوادي المسرح نتائج مشاهدات نوادي المسرح 

 وجاءت نتائج مشاهدات النوادي للعام الجديد التي استمرت حتى 22 من نوفمبر الماضي كالتالي  

 

 

 

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