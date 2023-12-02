شباب التحالف الوطني في جولة بمنشآت جامعة بورسعيد.. صور

اصطحب الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، وفدا من شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جولة داخل منشآت الجامعة الجديدة، وذلك لتعريف الشباب بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل مستقبل أفضل لهم تحت شعار "معركة وعي"، وذلك بحضور المهندس علي جبر، منسق التحالف ببورسعيد، وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وتفقد شباب التحالف المبنى التكنولوجي الجديد - مبني الاختبارات والخدمات - الذي افتتحه وزير التعليم العالي قبل أيام، والذي يبلغ تكلفته الإنشائية 280 مليون جنيه، ويضم قاعات لتدريب الطلاب، ومسرح للأنشطة الطلابية، وعدد من الإمكانيات التي تضيف للجامعة دخل جديد، مثل قاعات الإجتماعات وفندق ومطاعم وغيرها.

وعرض رئيس جامعة بورسعيد مقاطع مصورة توضح حجم الإنفاق الحكومي علة المنشآت والذي تجاوز الـ 3.5 مليار جنيه، والذي جعل جامعة بورسعيد تحصل على تصنيفات عالمية ضمن 1062 جامعة على مستوي العالم، وجعلها تحقق أحد أحلام أبناء بورسعيد في وجود مستشفى جامعي على أعلى مستوى، يجعل من جامعة بورسعيد حصن آمن لصحة المصريين، وتحقق رؤية الدولة المصرية لشعبها.

من جانبه أشاد المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، بدور الجامعة والتطوير الكبير الذي حدث بها وما تقدمة من خدمات للمواطن، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد ينتظرون الكثير من المستشفى الجامعي والمنشآت الجديدة التي جرى افتتاحها قبل أيام، لافتا أن الهدف من الزيارة هو معركة الوعي التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يجب أن يتحملها كل مواطن، حتى يعرف الجميع قيمة ما تبذله الدولة في التنمية، وكيف يعود ذلك بالخير على المواطن.

وأكد أن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تتحدث للمواطنين تكون حريصة على أن يكون ذلك بحقائق وأرقام، وأن جامعة بورسعيد خير دليل على أن هناك ثورة بناء وتنمية تشهدها مصر، ويستطيع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن يستكملها، ويجب حتى يتحقق ذلك أن يعرف المصريين ماذا يحدث ويكون لديهم الحرص والإرادة على استكماله.

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