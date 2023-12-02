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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

غدًا.. إنطلاق أولى فعاليات أسبوع سينما فلسطين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تنطلق غدًا الأحد الموافق ٣ ديسمبر في تمام السادسة مساء "أسبوع السينما الفلسطينية"، والذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر،بساحة دار الأوبرا المصرية.

 تبدأ الفعاليات غدًا بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، وتعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا، ويتحدث خلالها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.
يشار إلى أن البرنامج من إعداد وإشراف فني شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا حيث تختتم  يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.

انطلاق فعاليات فلسطين ثقافة نيفين الكيلاني