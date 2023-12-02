ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"كن أنت" منحة جديدة بمركز إعداد القادة بجامعة القناة

رئيس جامعه قناه السويس
رئيس جامعه قناه السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن منحة بعنوان "كن أنت التغير الإيجابي" التي ينظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، المُقدمة من جمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية لطلاب جامعة قناة السويس.

المنحة بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة، وبتنظيم الدكتورة مناي شاهين، والدكتور محمد صلاح وكيلي المعهد وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

هذا وتُعقد المنحة  في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر من الساعة 2 إلى 5 مساء.

 

الإدارة العامة لرعاية الشباب الدكتور محمد صلاح بالاسماعيليه جامعة قناة السويس رئيس جامعة قناة السويس