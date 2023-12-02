"كن أنت" منحة جديدة بمركز إعداد القادة بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن منحة بعنوان "كن أنت التغير الإيجابي" التي ينظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، المُقدمة من جمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية لطلاب جامعة قناة السويس.

المنحة بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة، وبتنظيم الدكتورة مناي شاهين، والدكتور محمد صلاح وكيلي المعهد وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

هذا وتُعقد المنحة في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر من الساعة 2 إلى 5 مساء.