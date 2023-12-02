رئيس صحة الشيوخ: إقبال المصريين بالخارج على التصويت بالانتخابات تأكيد على دعمهم للدولة

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالإقبال الكبير من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذا الإقبال الكبير من المصريين بالخارج تأكيد على دعمهم للدولة المصرية ووقوفهم بجانبها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة، والحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا الإقبال الكبير يعكس وعي المصريين وحرصهم علي المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم.

وأشار إلى أن المصريين في الداخل والخارج يدركون جيدا حساسية المرحلة الراهنة وما تمر به البلاد من تحديات بسبب الأزمات الإقليمية التي تحيط بنا.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، دعمه الكامل وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لدوره الريادي في تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.

وطالب رئيس صحة الشيوخ المصريين بالخارج بمزيد من التفاعل والمشاركة الفعّالة من قبل المصريين في الخارج، حيث تعتبر أصوتهم أحد أركان بناء الوطن وتعزيز دعائم الديمقراطية.