الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة "سوار" الغيني

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره سوار الغيني، في ثاني جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز في لقاء الجولة الأولى بهدف على نظيره أبو سليم الليبي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مرانه الختامي اليوم السبت استعدادا لمواجهة سوار الغينى في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد.



ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى من مران الزمالك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل، مساء الأربعاء الماضي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.