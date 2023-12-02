سيدة تتهم شركة موبيليا بسرقة 160 ألف جنيه نظير تصميم قطع أثاث بالقاهرة

باشرت الجهات المعنية التحقيق في عدة بلاغات مقدمة ضد إحدى شركات صناعة الموبيليا الحديثة، في اتهامهم بالنصب علي المواطنين من خلال إبرام اتفاقات تصنيع مطابخ وغرف وأخذ مبالغ مالية ضخمة ثم الاختفاء.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدمت "ن ر ا " ببلاغات تتهم ثلاثة أشخاص بالنصب عليها وسرقة ١٥٨ ألف جنيه نظير تصنيع مطبخ وغرفتين، وتم دفع المبلغ علي مدار سنة علي دفعات، وعقب ذلك انقطع التواصل بينها وبين أصحاب الشركة، وفوجئت بتغيير اسم المحل ثم غلقه بشكل كامل، ولم تتمكن من التواصل معهم، ثم فوجئت بغلق الصفحة الخاصة بهم، وبعد تتبعهم علمت انشاءهم صفحة جديدة باسم مختلف لنفس المجال، ثم توجهت لتقديم شكاوى لجهاز حماية المستهلك، وأثناء ذلك قام المتهمون وهم كلا من مهندس "م ا"، وسيدة تدعي "ش م" شركاء، وآخر يدعي " ن ع " مقيم بحلوان، ومهندس لديهم وكان المسئول عن الاتفاق معها وعلى تواصل دائم حتي انقطع الاتصال معه، بإنشاء صفحة ثالثة لاستكمال عملية النصب.

وتفحص النيابة العامة عددا من أوراق الشراكة بين المتهمين، والايصالات الخاصة بالدفعات التي أعطتها لهم المجني عليها، وأمرت بعرضهم علي الطب الشرعي لبيان صحتهم، واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم في الواقعة، والتحرى حول الشركات الوارد اسمها بالتحقيقات، ونشاط أصحابها.