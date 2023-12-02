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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انتخابات الرئاسة 2024.. انطلاق تصويت المصريين في غانا وليبيريا والسنغال لليوم الثاني

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024
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بدأت عملية تصويت المصريين في دول غانا وليبيريا والسنغال وسيراليون في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، باليوم الثاني، بحسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وانطلق اليوم ثاني أيام تصويت المصريين في عدة دولة بينها السعودية والإمارات وعمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا وفي العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال وروسيا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا قائمة بعناوين مراكز الاقتراع في الخارج وضوابط لعملية التصويت للمصريين المقيمين خارج البلاد، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة عملية التصويت في السفارات والقنصليات، حيث يجب على الناخب تقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية. يمكن استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الصالح للتصويت، مع وجوب توفر الرقم القومي في جواز السفر.

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