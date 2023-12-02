برلماني: توافد المصريين للتصويت بالانتخابات الرئاسية بالخارج مشهد أذهل العالم

أعرب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره لجموع المصريين الذين توافدوا على لجان الاقتراع في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية. قائلا: إنه مشهد يفوق الخيال ويؤكد أن المصريين دائما في ظهر الوطن وأنهم قادرون بتصميمهم على إنجاح مارثوان الانتخابات الرئاسية.

ووجه أبو عايشة، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، التحية والتقدير للشعب المصرى بصفة عامة وجموع المصريين بالخارج بصفة خاصة، بعد نزولهم بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية في عشرات اللجان بالخارج. في مهمة وطنية جليلة وتصويت لاستمرار استقرار الوطن ونهضته وانطلاقته للأمام، في مشهد أذهل العالم وأكد اصطفاف المصريين وراء وطنهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغ التعقيد ووسط مؤمرات ومخططات تحاك ضد الوطن، ولذلك جاءت المشاركة بكثافة أمام مقار اللجان الإنتخابية من المصريين بالخارج بصورة رائعة لتبهر كل العالم وتبدأ المارثون بقوة شديدة بين مختلف المنافسين في الانتخابات.

ولفت أبو عايشة، أن رفع آلاف المصريين بالخارج أعلام مصر ورايات التأييد للرئيس السيسي، تؤكد انهم جميعا على العهد ويتابعون خطوات الوطن نحو التنمية الشاملة ويرون بأعنيهم ما تحقق في ارض الكنانة من ألاف المشاريع من أجل الوطن.

واختتم أن الإنتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق والمشاركة فيها ضرورة وطنية لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية، والشعب المصرى العظيم، في ظهر قيادته للانطلاق للأمام وتجاوز الأزمة الحالية.