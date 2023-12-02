دوري أبطال إفريقيا .. 11 لاعبا يغيبون عن الأهلي في مواجهة يانج أفريكانز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي الرقم القياسي في التتويج بها 11 مرة أخرها النسخة الماضية.

ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات خلال مواجهة يانج أفريكانز مساء اليوم بدوري أبطال إفريقيا، ويغيب عن الأهلي 11 لاعبًا لاسباب مختلفة.

واستبعد السويسري مارسيل كولر 10 لاعبين من قائمة الأهلي التي سافرت إلى تنزانيا وهم: محمود متولي وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وأنتوني موديست للإصابة، وأكرم توفيق وأحمد عبدالقادر ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك، ومعتز محمد لأسباب فنية، إلى جانب محمد عبدالمنعم الذي تعرض للإصابة خلال مران الفريق الأخير الذي أقيم أمس الجمعة.



ويمتلك الأهلي 3 نقاط حصل عليها من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما الغناي بثلاثية على استاد القاهرة الدولي.