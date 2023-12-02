"نزيف دموي وسط صرخات نجله".. تفاصيل التحقيق في العثور على جثة مقاول بالبساتين

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى واقعة العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله فى ظروف غامضة، بمنطقة البساتين.

واستمعت النيابة الى اقوال نجل المتوفى ومكتشف الواقعة، والذى اقر انه لدى دخوله المنزل ابصر والده، فى حالة اغماء وهو جالس ويخرج دم غزير من عينه وانفه وفمه، فاستغاث بالجيران لمحاولة اسعافه، وقامو بنقله الى المستشفى ولكن كان متوفى.

كما استمعت النيابة الى اقوال اقارب المجني عليه وجيرانه، الذين اكدو انهم سمعو صوت صراخ واستغاثات من نجل المتوفى فهرولو اليه، وابصرو المتوفى فى حالته السابق وصفها، وحاولوا نجدته، ومهاتفة الاسعاف والشرطة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثه عن انها لشخص فى اول عقده السادس من العمر، لا يوجد به ثمة اثار طعن، ومصاب بنزيف داخلى ادى الى الوفاة، وامرت النيابة بشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية بالواقعة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوجود جثة شخص داخل مسكنه بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شخص متوفى، وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات الواقعة.