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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إبراهيم عطا وكيلا للمكتب الفني بزراعة البحيرة

المهندس موفق ساري
المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة في البحيرة
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أصدر المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، القرار رقم( 594 ) بتكليف المهندس إبراهيم عطا صادق بالدرجة الثانية (ب) تخصص زراعى، بالعمل وكيلا لإدارة المكتب الفنى للسيد المهندس وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بجانب عمله.
ويأتى ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الطلب المقدم من المهندس إبراهيم عطا إبراهيم صادق وموافقتنا ولصالح العمل، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة في البحيرة
البحيرة المكتب الفني وكيل وزارة الزراعه مديرية الزراعة البحيرة محافظة البحيرة