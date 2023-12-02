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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لقاءات قوية فى خامس جولات دوري رجال الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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يقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية فى إطار خامس جولات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة .

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، الصيد مع الزمالك و مصر للبترول مع ألعاب دمنهور و الداخلية مع الطيران ،بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، دلفى مع الأهلى والترسانة مع المقاولون و الشمس مع بتروجت .

فيما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ، الزهور مع الاتحاد السكندرى و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و الاعلاميين مع ايسترن كومبانى ، فيما يتنافس فى المجموعة الرابعة ، اسكندرية للبترول مع سموحة و القناة مع هليوليدو و هليوبوليس مع سبورتنج.

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