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السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

الذهب
الذهب
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زادت أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيها  في الجرام الواحد مع بداية  تعاملات اليوم السبت على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

سجل سعر عيار 18 نحو 2366 جنيه للبيع و2383 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1840 جنيه للبيع و1853 جنيه للشراء.


بلغ سعر عيار 21 نحو 2760 جنيه للبيع و2800 جنيه للشراء وعيار 24 حوالي 3174 جنيه للبيع و3197 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 22.08 ألف جنيه للبيع و22.24 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 98.1 ألف جنيه للشراء و98.71 ألف جنيه للشراء.

و سجل كيلو الذهب نحو 3.154 مليون جنيه للبيع و3.18 مليون جنيه للشراء.

 

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