الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليوم وطقس بارد ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار الأحوال الجوية، اليوم السبت، على أغلب الأنحاء، حيث يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المنتظر أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 24 درجة مئوية، وتظل الأجواء باردة ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 15 درجة.