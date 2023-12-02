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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الرئاسية 2024.. انطلاق تصويت المصريين في الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بانطلاق تصويت المصريين في كل من الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

 ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

تصويت المصريين الجزائر والمغرب تونس وفرنسا اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024