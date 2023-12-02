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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الوطنية للانتخابات: تعاملنا سريعا مع مشكلات فنية في بعض السفارات

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
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قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في 103 لجان.

وكشف بنداري، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن غلق عمل لجنة واحدة في نيو نذرلاند مع انتهاء اليوم الثاني للتصويت حسب توقيتها المحلي، ورصدت مشاكل فنية في لجنة بالسفارة المصرية بالرياض وجرى التدخل والتعامل مع المشكلة سريعا، مع بعض البطاقات لم يتمكن من قراءتها في بعض السفارات وجرى التعامل معها أولا بأول وحل الأزمة.

ووجه مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لسفراء مصر بالخارج على مجهودهم. 

الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024 المستشار أحمد بنداري